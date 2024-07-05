Сильный пожар произошел в результате аварии на электроподстанции в Буденновске

Из-за возможной грозы с градом и сильным ветром в Москве закрывают для посетителей парки Собянин: С начала года под заселение по реновации передали 30 новостроек В Москве будет построено еще 14 новых путепроводов через ж/д пути Для электробусов на юге Москвы установят ультрабыстрые зарядные станции В Москве с размахом отметят Дня семьи, любви и верности