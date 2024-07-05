Сильный пожар произошел в результате аварии на электроподстанции в Буденновске

На заводе «Ставролен» в Будённовске из-за аварии экстренно остановили производство, сообщил врио главы округа Дмитрий Богданов.

В Москве пожарные потушили ангар, который горел на площади 600 «квадратов»

По его словам, возможны отключения электроэнергии в нескольких районах.

Причины отключения электроэнергии устанавливают. Угроза развития аварии и чрезвычайной ситуации усилиями персонала завода химической промышленности исключены.

Ранее десять частных деревянных домов загорелись в Ростовской области, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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