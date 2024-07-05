Сильный пожар произошел в результате аварии на электроподстанции в Буденновске
5 июля 202415:35
На заводе «Ставролен» в Будённовске из-за аварии экстренно остановили производство, сообщил врио главы округа Дмитрий Богданов.
По его словам, возможны отключения электроэнергии в нескольких районах.
Причины отключения электроэнергии устанавливают. Угроза развития аварии и чрезвычайной ситуации усилиями персонала завода химической промышленности исключены.
Ранее десять частных деревянных домов загорелись в Ростовской области, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru