ВСУ атаковали жилые кварталы Новой Каховки

ВСУ атаковали при помощи артиллерии жилые кварталы Новой Каховки (Херсонская область). Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация города.

Брянский поселок Белая Березка второй раз за сутки подвергся атаке FPV-дрона

Власти уточнили, что в результате обстрела осколками был ранен местный житель, его госпитализировали. Еще одна женщина погибла.

Ранее ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области.

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ФОТО: t.me/VGA_NovayaKahovka
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОбстрел

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