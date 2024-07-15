ВСУ атаковали жилые кварталы Новой Каховки
15 июля 202417:25
ВСУ атаковали при помощи артиллерии жилые кварталы Новой Каховки (Херсонская область). Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация города.
Власти уточнили, что в результате обстрела осколками был ранен местный житель, его госпитализировали. Еще одна женщина погибла.
Ранее ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru