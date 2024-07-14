Брянский поселок Белая Березка второй раз за сутки подвергся атаке FPV-дрона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью FPV-беспилотника поселок Белая Березка Брянской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

ПВО уничтожила украинские дроны над Ростовской, Белгородской и Курской областями

В результате атаки пострадавших нет. Частично повреждена квартира в многоэтажном доме.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», - добавил Богомаз.

Накануне на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области в результате атаки беспилотника произошел пожар, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаБрянская Область

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