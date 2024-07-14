Брянский поселок Белая Березка второй раз за сутки подвергся атаке FPV-дрона
14 июля 202414:45
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью FPV-беспилотника поселок Белая Березка Брянской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
В результате атаки пострадавших нет. Частично повреждена квартира в многоэтажном доме.
«Оперативные и экстренные службы работают на месте», - добавил Богомаз.
Накануне на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области в результате атаки беспилотника произошел пожар, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru