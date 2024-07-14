Белгородское село Новая Таволжанка попало под артиллерийский обстрел

Один из снарядов попал в частный жилой дом. Пострадали двое мужчин и женщина. Их доставили в областную клиническую больницу, отметил Гладков.

Всего повреждено три частных дома и два легковых автомобиля, уточнил губернатор.

Накануне украинские войска атаковали город Шебекино Белгородской области. Пострадали восемь мирных жителей, передает «Радиоточка НСН».

