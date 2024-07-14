Белгородское село Новая Таволжанка попало под артиллерийский обстрел
14 июля 202421:58
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Один из снарядов попал в частный жилой дом. Пострадали двое мужчин и женщина. Их доставили в областную клиническую больницу, отметил Гладков.
Всего повреждено три частных дома и два легковых автомобиля, уточнил губернатор.
Накануне украинские войска атаковали город Шебекино Белгородской области. Пострадали восемь мирных жителей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru