Белгородское село Новая Таволжанка попало под артиллерийский обстрел

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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Один из снарядов попал в частный жилой дом. Пострадали двое мужчин и женщина. Их доставили в областную клиническую больницу, отметил Гладков.

Всего повреждено три частных дома и два легковых автомобиля, уточнил губернатор.

Накануне украинские войска атаковали город Шебекино Белгородской области. Пострадали восемь мирных жителей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаОбстрелБелгородская область

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