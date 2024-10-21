ВСУ атаковали завод в Брянской области
Украинские войска нанесли удар по предприятию группы «Кремний Эл» (Брянская область). Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба компании.
Сообщается, что завод был атакован в ночь на 19 октября беспилотником ВСУ. В результате были прерваны технологические производственные цепочки, повреждены объекты обеспечения спецэнергетикой и нарушено энергоснабжение.
По словам генерального директора предприятия Олега Данцева, ключевая задача, которая стоит перед сотрудниками, — возобновить производство изделий электронной техники. Специалисты оценят возможность восстановления разрушенных объектов.
«Кремний Эл» является одним из самых крупных российских заводов по выпуску микроэлектроники. Он занимается производством силовых модулей, кремниевых структур, дискретных полупроводников и интегральных микросхем.
Ранее российские военные ударили по судостроительному судоремонтному заводу в Запорожье.
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