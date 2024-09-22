ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики Украины
В ночь на 21 сентября Вооруженные силы России нанесли удар по украинским объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Минобороны РФ.
Военные нанесли групповой удар по цехам по производству беспилотников, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники противника. Для атак использовалось высокоточное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты.
Все назначенные объекты поражены.
Ранее Вооруженные силы РФ поразили главный центр радиосвязи разведки ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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