ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики Украины

В ночь на 21 сентября Вооруженные силы России нанесли удар по украинским объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Минобороны РФ.

ВС России поразили объекты энергетики и аэродромы на Украине

Военные нанесли групповой удар по цехам по производству беспилотников, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники противника. Для атак использовалось высокоточное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты.

Все назначенные объекты поражены.

Ранее Вооруженные силы РФ поразили главный центр радиосвязи разведки ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
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