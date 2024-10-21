Рогов: ВС РФ ударили по заводу безэкипажных катеров ВСУ в Запорожье

Российские военные ударили по судостроительному судоремонтному заводу в Запорожье. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Минобороны: Перехвачено и уничтожено 110 БПЛА ВСУ

По его словам, на заводе в Запорожье производили беспилотники, которые участвовали в атаках на Крым.

Официальных комментариев российского Минобороны пока не поступало.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении 18 украинских беспилотников над российскими регионами за ночь, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Коновалов Алексей
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры