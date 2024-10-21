Рогов: ВС РФ ударили по заводу безэкипажных катеров ВСУ в Запорожье
Российские военные ударили по судостроительному судоремонтному заводу в Запорожье. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, на заводе в Запорожье производили беспилотники, которые участвовали в атаках на Крым.
Официальных комментариев российского Минобороны пока не поступало.
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении 18 украинских беспилотников над российскими регионами за ночь, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru