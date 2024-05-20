ВСУ атаковали объект связи в Белгородской области
20 мая 202418:42
Украинские войска нанесли удар при помощи дрона-камикадзе по объекту связи в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, объект находится в селе Муром (Шебекинский городской округ). В результате инцидента никто не пострадал, отметил глава региона.
Губернатор отметил, что работы по восстановлению объекта начнутся после согласования с министерством обороны России.
Ранее Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru