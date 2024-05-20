ВСУ атаковали объект связи в Белгородской области

Украинские войска нанесли удар при помощи дрона-камикадзе по объекту связи в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, объект находится в селе Муром (Шебекинский городской округ). В результате инцидента никто не пострадал, отметил глава региона.

Губернатор отметил, что работы по восстановлению объекта начнутся после согласования с министерством обороны России.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка.

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ФОТО: telegram.org/vvgladkov
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