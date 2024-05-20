Украинские войска обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Войска ВСУ нанесли удар по селу Новая Таволжанка (Белгородская область), сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако произошло возгорание хозяйственной постройки частного дома, а также обстрел повредил линию электропередачи.

Глава региона добавил, что на месте происшествия работают все оперативные службы, продолжается обход территории.

Ранее шесть человек получили осколочные ранения в результате массированного обстрела ВСУ Васильевки и Васильевского района Запорожской области.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:Белгородская областьВСУОбстрел

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