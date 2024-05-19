Развожаев: в Севастополе при отражении атаки ВСУ повреждено несколько домов

По словам губернатора, пострадавших в результате ночной атаки нет. Муниципальные комиссии начали оценку нанесенного домам ущерба.

Развожаев отметил, что коммунальные службы убрали все упавшие осколки. На месте отработали пиротехники Росгвардии и МЧС.

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 19 мая сбили над Крымом девять ракет ATACMS. Ранее в городе восстановили электроснабжение после ночной атаки ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

