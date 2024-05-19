Развожаев: в Севастополе при отражении атаки ВСУ повреждено несколько домов
В Севастополе при отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено несколько жилых домов, написал в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.
По словам губернатора, пострадавших в результате ночной атаки нет. Муниципальные комиссии начали оценку нанесенного домам ущерба.
Развожаев отметил, что коммунальные службы убрали все упавшие осколки. На месте отработали пиротехники Росгвардии и МЧС.
Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 19 мая сбили над Крымом девять ракет ATACMS. Ранее в городе восстановили электроснабжение после ночной атаки ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru