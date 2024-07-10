ВСУ атаковали Муром, Красное и Шебекино в Белгородской области

Губернатор отметил, что в результате взрыва FPV-дрона загорелась сухая трава, однако пожарные расчеты быстро потушили возгорание. В Красном были повреждены два частных дома и линии электро- и газоснабжения в результате обстрела, а атака дронов разрушила шесть частных домов.

Кроме того, в селе Муром беспилотники повредили два двухквартирных дома.

Ранее силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области.

