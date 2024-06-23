При подрыве дрона в белгородском селе Муром пострадали три человека

Беспилотник-камикадзе упал и сдетонировал в районе села Муром Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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В результате взрыва пострадали три человека. Они получили осколочные ранения спины и ног.

Пострадавших доставили в одну из больниц Белгорода. Им оказывают всю необходимую помощь, отметил Гладков.

В воскресенье Вооруженные силы Украины провели ракетную атаку на Севастополь. Пять человек погибли, более 100 получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБелгородская область

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