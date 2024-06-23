При подрыве дрона в белгородском селе Муром пострадали три человека
23 июня 202419:45
Беспилотник-камикадзе упал и сдетонировал в районе села Муром Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
В результате взрыва пострадали три человека. Они получили осколочные ранения спины и ног.
Пострадавших доставили в одну из больниц Белгорода. Им оказывают всю необходимую помощь, отметил Гладков.
В воскресенье Вооруженные силы Украины провели ракетную атаку на Севастополь. Пять человек погибли, более 100 получили ранения, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru