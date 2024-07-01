Силы ПВО сбили три дрона ВСУ над Белгородской областью
Силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области, проинформировало министерство обороны РФ.
Там уточнили, что атак была отбита около 15:00 мск. Сегодня ВСУ обстреляли в очередной раз село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Там погиб мужчина в результате попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Кроме того, число раненых за 30 июня выросло до девяти человек. Сегодня два жителя сами пришли в Шебекинскую Центральную районную больницу после вечернего обстрела села Архангельское. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Белгороде и Белгородском районе сегодня в 16:17 вновь объявлялась ракетная опасность. Через некоторое время был дан отбой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru