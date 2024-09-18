ВСУ атаковали машину скорой помощи в Харьковской области

FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль «скорой помощи» в населенном пункте Таволжанка (Харьковская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

В Шебекинском округе дрон атаковал легковой автомобиль, два человека ранены

В результате атаки ранения рук и ног получил водитель спецмашины.

Ганчев подчеркнул, что одной из целью ВСУ является запугивание мирных жителей.

Ранее житель поселка Разумное Белгородской области пострадал в результате атак со стороны ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости
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