Житель поселка Разумное Белгородской области ранен из-за атак ВСУ
Житель поселка Разумное Белгородской пострадал в результате атак со стороны ВСУ, сообщил губернатор регионе Вячеслав Гладков.
По его словам, украинская сторона осуществила четыре обстрела Разумного с помощью 25 боеприпасов. Также ВСУ выпустили три беспилотника, которые были уничтожены российской системой ПВО.
Кроме того, ВСУ выпустили 16 снарядов по селам Безымено и Козинка и по поселку Горьковский. В селе Козинка сгорели пять частных домов и две хозпостройки.
Ранее Гладков сообщил о гибели жительницы села Безлюдовка из-за артиллерийского обстрела ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru