По его словам, украинская сторона осуществила четыре обстрела Разумного с помощью 25 боеприпасов. Также ВСУ выпустили три беспилотника, которые были уничтожены российской системой ПВО.

Кроме того, ВСУ выпустили 16 снарядов по селам Безымено и Козинка и по поселку Горьковский. В селе Козинка сгорели пять частных домов и две хозпостройки.

Ранее Гладков сообщил о гибели жительницы села Безлюдовка из-за артиллерийского обстрела ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

