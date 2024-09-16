Житель поселка Разумное Белгородской области ранен из-за атак ВСУ

Житель поселка Разумное Белгородской пострадал в результате атак со стороны ВСУ, сообщил губернатор регионе Вячеслав Гладков.

При обстреле Белгорода пострадали восемь человек

По его словам, украинская сторона осуществила четыре обстрела Разумного с помощью 25 боеприпасов. Также ВСУ выпустили три беспилотника, которые были уничтожены российской системой ПВО.

Кроме того, ВСУ выпустили 16 снарядов по селам Безымено и Козинка и по поселку Горьковский. В селе Козинка сгорели пять частных домов и две хозпостройки.

Ранее Гладков сообщил о гибели жительницы села Безлюдовка из-за артиллерийского обстрела ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Вячеслав Гладков
ТЕГИ:УкраинаВСУОбстрелБелгородская областьПострадавшие

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