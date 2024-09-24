ВСУ атаковали город Шебекино и село Коновалово в Белгородской области

Украинская армия обстреляла село Коновалово и город Шебекино в Белгородской области, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Двое взрослых и ребенок погибли при обстреле Белгородской области

Глава области отметил, что в Шебекино из-за обстрела были оборваны линии электропередачи, которые будут отремонтированы после согласования работ с Минобороны России. В Коновалово получили повреждения фасады и остекление двух социальных объектов, а также гараж.

Сейчас на месте происшествий работают сотрудники оперативных служб, данные о последствиях обстрелов уточняются, отметил Гладков.

Ранее система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, на подлете к городу была уничтожена воздушная цель.

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ФОТО: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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