Двое взрослых и ребенок погибли при обстреле Белгородской области
Три человека погибли в результате обстрела ВСУ села Архангельское Шебекинского городского округа. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, погибли двое взрослых и подросток.
«Невозможно подобрать слова утешения родным и близким погибших, особенно родителям погибшего ребёнка», - написал Гладков.
Он также добавил, что ранения получили ещё два мирных жителя — мальчик и мужчина. Их госпитализировали.
Ранее Гладков заявил, что 10 мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на белгородское село Черемошное, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru