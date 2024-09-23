Двое взрослых и ребенок погибли при обстреле Белгородской области

Три человека погибли в результате обстрела ВСУ села Архангельское Шебекинского городского округа. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Два мирных жителя пострадали при обстреле белгородского села Муром

По его словам, погибли двое взрослых и подросток.

«Невозможно подобрать слова утешения родным и близким погибших, особенно родителям погибшего ребёнка», - написал Гладков.

Он также добавил, что ранения получили ещё два мирных жителя — мальчик и мужчина. Их госпитализировали.

Ранее Гладков заявил, что 10 мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на белгородское село Черемошное, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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