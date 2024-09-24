На подлете к Белгороду сбили воздушную цель
Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, на подлете к городу уничтожили воздушную цель. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, никто не пострадал.
«В... Белгороде вследствие падения осколков повреждена кровля частного дома и легковой автомобиль. Также в городе произошло возгорание сухой травы — пожар оперативно потушен», — подчеркнул губернатор.
При этом в поселке Северный Белгородского района было повреждено остекление в социальном объекте.
Ранее над Белгородской областью сбили семь беспилотников ВСУ, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кремле призвали отличать критику власти от оскорблений
- На подлете к Белгороду сбили воздушную цель
- СМИ: Игрок «Реала» Винисиус получит «Золотой мяч»
- СК: В анализах отравившейся семьи нашли следы вещества из состава дихлофоса
- Алаудинов заявил о наличии доказательств создания ВСУ концлагерей для курян
- «Крым, Северная Осетия, Москва»: Онищенко назвал регионы-лидеры по острым гепатитам
- Wildberries запустил благотворительную акцию для жителей Курской области
- СМИ: США контролируют банковские операции Турции с Россией
- В России запустят православный мессенджер «Зосима»
- Автоблогер посоветовал начинающим водителям выбирать кроссоверы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru