На подлете к Белгороду сбили воздушную цель

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, на подлете к городу уничтожили воздушную цель. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал.

«В... Белгороде вследствие падения осколков повреждена кровля частного дома и легковой автомобиль. Также в городе произошло возгорание сухой травы — пожар оперативно потушен», — подчеркнул губернатор.

При этом в поселке Северный Белгородского района было повреждено остекление в социальном объекте.

Ранее над Белгородской областью сбили семь беспилотников ВСУ, напоминает RT.

