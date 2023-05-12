Встречи Джейка Салливана и Ван И продолжались более восьми часов

Она продолжалась 10 и 11 мая более восьми часов. Салливан изложил Ван И обеспокоенность Вашингтона в том случае, если Пекин приступит к оказанию военной помощи России.

Ранее стало известно, что доверие между Евросоюзом и Китаем будет разрушено в случае введения Брюсселем санкций в отношении китайских компаний, якобы помогающих России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

