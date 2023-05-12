Встречи Джейка Салливана и Ван И продолжались более восьми часов
В Вене состоялись встречи советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана и заведующего канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, сообщает ТАСС со ссылкой на американскую администрацию.
Она продолжалась 10 и 11 мая более восьми часов. Салливан изложил Ван И обеспокоенность Вашингтона в том случае, если Пекин приступит к оказанию военной помощи России.
Ранее стало известно, что доверие между Евросоюзом и Китаем будет разрушено в случае введения Брюсселем санкций в отношении китайских компаний, якобы помогающих России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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