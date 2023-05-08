В МИД Китая предупредили ЕС о последствиях введения санкций «за помощь России»

Доверие между Евросоюзом и Китаем будет разрушено в случае введения Брюсселем санкций в отношении китайских компаний, якобы помогающих России. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

СМИ: ЕС может ввести санкции против «помогающих России» китайских компаний

Ранее СМИ сообщили о возможном введении рестрикций ЕС против компаний из Китая, которых подозревают в поддержке РФ.

«Европейская сторона может серьезно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем», — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Ван Вэньбиня, подобные меры обострят раскол и конфронтацию в мире. В Китае призвали Евросоюз «не идти по ошибочному пути», подчеркнув, что Пекин оставляет за собой право защищать свои интересы.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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