В МИД Китая предупредили ЕС о последствиях введения санкций «за помощь России»
Доверие между Евросоюзом и Китаем будет разрушено в случае введения Брюсселем санкций в отношении китайских компаний, якобы помогающих России. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее СМИ сообщили о возможном введении рестрикций ЕС против компаний из Китая, которых подозревают в поддержке РФ.
«Европейская сторона может серьезно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем», — цитирует дипломата РИА Новости.
По словам Ван Вэньбиня, подобные меры обострят раскол и конфронтацию в мире. В Китае призвали Евросоюз «не идти по ошибочному пути», подчеркнув, что Пекин оставляет за собой право защищать свои интересы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru