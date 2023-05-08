В МИД Китая предупредили ЕС о последствиях введения санкций «за помощь России»

Ранее СМИ сообщили о возможном введении рестрикций ЕС против компаний из Китая, которых подозревают в поддержке РФ.

«Европейская сторона может серьезно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем», — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Ван Вэньбиня, подобные меры обострят раскол и конфронтацию в мире. В Китае призвали Евросоюз «не идти по ошибочному пути», подчеркнув, что Пекин оставляет за собой право защищать свои интересы.

