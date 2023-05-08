СМИ: ЕС может ввести санкции против «помогающих России» китайских компаний

По данным издания, санкции могут коснуться семи китайских организаций — в том числе 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology — которых подозревают в «поставках оборудования» РФ, пишет Ura.ru. Financial Times считает, что возможные ограничения вызовут недовольство Пекина, стремящегося удержать ЕС от поддержки США в борьбе за «глобальное влияние».

Кроме того, по данным газеты, Брюссель предложил ввести санкции против «помогающим» Москве иранским компаниям.

Ранее стало известно о планах Еврокомиссии ограничить экспорт в третьи страны из-за обхода санкций в отношении России, напоминает RT.

