СМИ: ЕС может ввести санкции против «помогающих России» китайских компаний
Евросоюз может впервые ввести ограничения в отношении компаний Китая, якобы оказывающих поддержку России на фоне специальной военной операции. Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, санкции могут коснуться семи китайских организаций — в том числе 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology — которых подозревают в «поставках оборудования» РФ, пишет Ura.ru. Financial Times считает, что возможные ограничения вызовут недовольство Пекина, стремящегося удержать ЕС от поддержки США в борьбе за «глобальное влияние».
Кроме того, по данным газеты, Брюссель предложил ввести санкции против «помогающим» Москве иранским компаниям.
Ранее стало известно о планах Еврокомиссии ограничить экспорт в третьи страны из-за обхода санкций в отношении России, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru