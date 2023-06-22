Всемирный банк объявил о новой помощи Киеву на 1,75 млрд долларов
22 июня 202305:44
Всемирный банк объявил, что выделит Украине новую помощь, сообщает РИА Новости.
Ее размер составит 1,75 млрд долларов. 500 млн будут направлены в качестве займа под гарантии Великобритании, 1,25 миллиарда - в качестве гранта от США и 15 миллионов — от Финляндии.
Ранее о многолетней поддержке Киева со стороны Великобритании объявил британский премьер-министр Риши Сунак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru