Всемирный банк объявил о новой помощи Киеву на 1,75 млрд долларов

Всемирный банк объявил, что выделит Украине новую помощь, сообщает РИА Новости.

Украина получила от Всемирного банка кредит на зарплаты чиновникам

Ее размер составит 1,75 млрд долларов. 500 млн будут направлены в качестве займа под гарантии Великобритании, 1,25 миллиарда - в качестве гранта от США и 15 миллионов — от Финляндии.

Ранее о многолетней поддержке Киева со стороны Великобритании объявил британский премьер-министр Риши Сунак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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