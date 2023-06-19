Украина получила от Всемирного банка кредит на зарплаты чиновникам

«Денежные средства были предоставлены Международной ассоциацией развития на льготных условиях в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине», - говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что займ предоставлен на 10 лет. Оговорен льготный период погашения на четыре года.

По данным украинского Минфина, на конец апреля 2023 года общая задолженность страны превысила $82 миллиарда. Предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до $172,7 миллиарда.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июня рассказал о телефонной беседе с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Он предложил организации возобновить работу представительства на территории страны, передает «Радиоточка НСН».

