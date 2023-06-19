Украина получила от Всемирного банка кредит на зарплаты чиновникам
Всемирный банк перевел Киеву $63 миллиона в рамках кредита на выплату зарплат чиновникам и учителям, сообщается на сайте Министерства финансов страны.
«Денежные средства были предоставлены Международной ассоциацией развития на льготных условиях в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине», - говорится в заявлении.
В ведомстве уточнили, что займ предоставлен на 10 лет. Оговорен льготный период погашения на четыре года.
По данным украинского Минфина, на конец апреля 2023 года общая задолженность страны превысила $82 миллиарда. Предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до $172,7 миллиарда.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 июня рассказал о телефонной беседе с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Он предложил организации возобновить работу представительства на территории страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru