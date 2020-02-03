Все организованные российские туристы вернулись из КНР в РФ
Все российские туристы, которые находились в Китае в составе организованных групп, вернулись на родину. Как пишет «Интерфакс», об этом заявили в Ростуризме. Там подчеркнули, что последний рейс с нашими соотечественниками приземлился в столичном аэропорту Внуково в понедельник, 3 февраля, утром. В Ростуризме подчеркнули, что благодаря туроператорам, которые поставили дополнительные чартеры в КНР, путешественники с датами вылета после 4 февраля смогли вернуться в Россию досрочно.
Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что выполнение чартерных рейсов, на которых россияне возвращаются из Китая, может быть приостановлено с 14 февраля.
При этом она отметила отсутствие оснований для полного запрета авиарейсов, в том числе рейсов «Аэрофлота», в КНР.
В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майа Ломидзе в эфире НСН затруднилась ответить, как вспышка коронавируса в целом отразится на мировой туротрасли. Она отметила, что потребуется время для оценки влияния на продажи турпоездок развития заболевания в КНР.
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