Все организованные российские туристы вернулись из КНР в РФ

Ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что выполнение чартерных рейсов, на которых россияне возвращаются из Китая, может быть приостановлено с 14 февраля.

При этом она отметила отсутствие оснований для полного запрета авиарейсов, в том числе рейсов «Аэрофлота», в КНР.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майа Ломидзе в эфире НСН затруднилась ответить, как вспышка коронавируса в целом отразится на мировой туротрасли. Она отметила, что потребуется время для оценки влияния на продажи турпоездок развития заболевания в КНР.

