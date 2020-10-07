Врачи выявили у Трампа антитела к коронавирусу

У президента США Дональда Трампа обнаружили антитела к коронавирусу, заявил лечащий врач главы государства.

Он добавил, что у главы Белого дома уже сутки нет симптомов заболевания.

«На сегодняшний день у него [Трампа] нет жара уже на протяжении более четырех дней», - уточнил специалист.

Ранее Трамп подтвердил, что 15 октября планирует участвовать в дебатах с кандидатом в президенты США от Демократической партии, бывшим вице-президентом страны Джо Байденом.