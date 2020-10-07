Врачи выявили у Трампа антитела к коронавирусу
У президента США Дональда Трампа обнаружили антитела к коронавирусу, заявил лечащий врач главы государства.
Он добавил, что у главы Белого дома уже сутки нет симптомов заболевания.
«На сегодняшний день у него [Трампа] нет жара уже на протяжении более четырех дней», - уточнил специалист.
Ранее Трамп подтвердил, что 15 октября планирует участвовать в дебатах с кандидатом в президенты США от Демократической партии, бывшим вице-президентом страны Джо Байденом.
Президента выписали из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида во вторник, 6 октября.
Напомним, в ходе первых теледебатов соперник Трампа на президентских выборах в США, кандидат от Демократической партии Джо Байден назвал своего оппонента худшим президентом в истории США.
Российский телеведущий, гражданин США Владимир Познер в эфире НСН назвал «абсолютно позорными» дебаты между Трампом и Байденом.
Выборы президента США намечены на 3 ноября. До них кандидат от Республиканской партии, действующий президент США Дональд Трамп и его соперник от демократов, бывший вице-президент Джо Байден еще два раза встретятся в режиме теледебатов.
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