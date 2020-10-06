Трамп выступил против введения общенационального карантина в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен вводить общенациональный режим изоляции в Соединенных Штатах, написал он в своем Твиттере.

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«Приближается сезон гриппа.Каждый год от него умирает свыше 100 тысяч человек, несмотря на вакцину. Мы намерены закрыть нашу страну? Нет, мы научились жить с этим, так что мы научимся и жить и с Covid, который для большинстве населения гораздо менее смертелен», - написал президент США.

Трамп выписался из военного госпиталя в штате Мэриленд, где он проходил лечение от коронавируса, и вернулся в Белый дом.

Он был госпитализирован с коронавирусом 2 октября. Минувшие выходные он провел в военном госпитале рядом с Вашингтоном. Сообщалось, что от коронавируса его лечили в том числе стероидными препаратами, которые дают тяжелым пациентам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд Трамп
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