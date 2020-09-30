«Жалко Америку». Познер назвал позорными дебаты Трампа и Байдена

Худшим президентом в истории США назвал Дональда Трампа его соперник на выборах, кандидат Демократической партии Джо Байден в ходе первых теледебатов между ними.

Российский телеведущий, гражданин США Владимир Познер в эфире НСН назвал «абсолютно позорными» дебаты между Трампом и Байденом.

«Эти два человека друг друга в основном оскорбляли, бросали обвинения в лицо друг другу. А о серьезных вещах, о проблемах, которые сегодня существуют в Соединенных Штатах, как их решать, они вообще не говорили. Это не были дебаты в том смысле, как они бывали при Никсоне и Кеннеди. Это были довольно постыдные обзывания друг друга и больше ничего. Они друг друга перебивали, друг друга не слушали. Это на меня произвело очень тяжелое впечатление. После просмотра этих дебатов мне стало жалко Америку», - заключил телеведущий.