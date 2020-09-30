«Жалко Америку». Познер назвал позорными дебаты Трампа и Байдена

Телеведущий в эфире НСН прокомментировал дебаты между кандидатами на пост президента США.



Худшим президентом в истории США назвал Дональда Трампа его соперник на выборах, кандидат Демократической партии Джо Байден в ходе первых теледебатов между ними.

Российский телеведущий, гражданин США Владимир Познер в эфире НСН назвал «абсолютно позорными» дебаты между Трампом и Байденом.

«Эти два человека друг друга в основном оскорбляли, бросали обвинения в лицо друг другу. А о серьезных вещах, о проблемах, которые сегодня существуют в Соединенных Штатах, как их решать, они вообще не говорили. Это не были дебаты в том смысле, как они бывали при Никсоне и Кеннеди. Это были довольно постыдные обзывания друг друга и больше ничего. Они друг друга перебивали, друг друга не слушали. Это на меня произвело очень тяжелое впечатление. После просмотра этих дебатов мне стало жалко Америку», - заключил телеведущий.

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Познер также назвал самых лучших американских лидеров в истории.

«Есть несколько президентов, которых я лично выделяю. Например, Джон Адамс, например, Томас Джефферсон. Авраам Линкольн. Франклин Делано Рузвельт. Это для меня самые выдающиеся президенты Соединенных Штатов Америки», - перечислил Познер.

Что касается худших американских лидеров, то он поддержал Джо Байдена.

«Их было довольно много. Было много посредственных, мало интересных. Среди них был Буш-младший. Думаю, и Трамп к ним относится», - добавил собеседник НСН.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. До них кандидат от Республиканской партии, действующий президент США Дональд Трамп и его соперник от демократов, бывший вице-президент Джо Байден еще два раза встретятся в режиме теледебатов.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Джо БайденДональд ТрампВладимир Познер
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