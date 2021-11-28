Врач Саакашвили не исключил его присутствие на судебном процессе

Лечащий врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Нино Гогоришвили сообщила, что состояние здоровья его пациента удовлетворительное и он готовится к судебному процессу, сообщает «Интерфакс».

Саакашвили принимает пищу согласно схеме врачей

По ее словам, у политика отмечается небольшая слабость. «Рацион питания расширен», — заявила она. Отмечается, что меню для экс-президента составлено при согласовании с эндокринологом.

Отвечая на вопрос о том, будет ли готов Саакашвили присутствовать на суде 29 ноября, Гогоришвили сказала: «Думаю, будет».

Напомним, Саакашвили на реанимобиле перевезли в Горийский военный госпиталь для прохождения лечения после длительной голодовки. В знак солидарности с экс-президентом голодовку объявила часть депутатов грузинского парламента, также в стране проходили массовые митинги в его поддержку.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрузияМихаил Саакашвили
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