Врач Саакашвили не исключил его присутствие на судебном процессе

По ее словам, у политика отмечается небольшая слабость. «Рацион питания расширен», — заявила она. Отмечается, что меню для экс-президента составлено при согласовании с эндокринологом.

Отвечая на вопрос о том, будет ли готов Саакашвили присутствовать на суде 29 ноября, Гогоришвили сказала: «Думаю, будет».

Напомним, Саакашвили на реанимобиле перевезли в Горийский военный госпиталь для прохождения лечения после длительной голодовки. В знак солидарности с экс-президентом голодовку объявила часть депутатов грузинского парламента, также в стране проходили массовые митинги в его поддержку.



