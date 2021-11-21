Саакашвили принимает пищу согласно схеме врачей

Политик принимает пищу по разработанной схеме. Состояние его здоровья стабильное. «Пациент проходит все соответствующие терапии», — заявила Шарашенидзе. По ее словам, бывший президент жалуется на головные боли, за ним наблюдают медики.

Напомним, Саакашвили на реанимобиле перевезли в Горийский военный госпиталь для прохождения лечения после длительной голодовки. В знак солидарности с экс-президентом голодовку объявила часть депутатов грузинского парламента, также в стране проходили массовые митинги в его поддержку.

