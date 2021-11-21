Саакашвили принимает пищу согласно схеме врачей

Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена консилиума врачей Нино Шарашенидзе.

Саакашвили назвал условие прекращение голодовки

Политик принимает пищу по разработанной схеме. Состояние его здоровья стабильное. «Пациент проходит все соответствующие терапии», — заявила Шарашенидзе. По ее словам, бывший президент жалуется на головные боли, за ним наблюдают медики.

Напомним, Саакашвили на реанимобиле перевезли в Горийский военный госпиталь для прохождения лечения после длительной голодовки. В знак солидарности с экс-президентом голодовку объявила часть депутатов грузинского парламента, также в стране проходили массовые митинги в его поддержку.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрузияМихаил Саакашвили
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