СМИ: Саакашвили перевели в военный госпиталь
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на реанимобиле перевезли в Горийский военный госпиталь для прохождения лечения после длительной голодовки. Об этом сообщает грузинская телекомпания «Пирвели».
При этом ранее телеканал показывал видеосюжет, на котором автомобили с политиком выехали из Глданской тюрьмы и двинулись в сторону Гори.
Ранее в пятницу Минюст Грузии заявил о необходимости транспортировки политика в больницу. Отмечается, что в знак солидарности с экс-президентом голодовку объявила часть депутатов грузинского парламента, также в стране проходили массовые митинги в его поддержку.
При этом Саакашвили обещал отказаться от голодовки после помещения в Горийский госпиталь.
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