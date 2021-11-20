СМИ: Саакашвили перевели в военный госпиталь

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на реанимобиле перевезли в Горийский военный госпиталь для прохождения лечения после длительной голодовки. Об этом сообщает грузинская телекомпания «Пирвели».

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При этом ранее телеканал показывал видеосюжет, на котором автомобили с политиком выехали из Глданской тюрьмы и двинулись в сторону Гори.

Ранее в пятницу Минюст Грузии заявил о необходимости транспортировки политика в больницу. Отмечается, что в знак солидарности с экс-президентом голодовку объявила часть депутатов грузинского парламента, также в стране проходили массовые митинги в его поддержку.

При этом Саакашвили обещал отказаться от голодовки после помещения в Горийский госпиталь.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрузияТюрьмаМихаил Саакашвили
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