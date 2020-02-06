Врач, предупредивший о вспышке коронавируса, скончался в Китае

Причиной смерти стала пневмония, которая была вызвана коронавирусом. Врач Ли Вэньлян умер в городе Ухань, который стал эпицентром нового типа коронавируса.

О вспышке новой неизвестной пневмонии стало известно в конце декабря 2019 года. Специалисты установили, что она вызвана коронавирусом 2019-nCoV. По последним данным, в Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 умерли. Также известно о нескольких сотнях случаев выздоровления.

Специалисты заявляют, что заразиться вирусом в России почти невозможно. В частности, эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов объяснил почему.

