Стубб: Пекин заверил, что не допустит применения Россией ядерного оружия
1 сентября 202605:34
Денис Хоноров
Китай заверил, что не допустит применения Москвой ядерного оружия, заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Axel Springer Global.
Глава государства встречался с министром иностранных дел Китая Ван И 5 июля в Хельсинки. Стубб назвал Пекин мощным сдерживающим фактором.
Ранее Стубб заявил, что соседние с РФ страны могут сыграть важную роль в диалоге Москвы и ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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