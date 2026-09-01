Стубб: Пекин заверил, что не допустит применения Россией ядерного оружия

Китай заверил, что не допустит применения Москвой ядерного оружия, заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Axel Springer Global.

Стубб назвал вступление Киева в ЕС лучшим результатом конфликта с Россией

Глава государства встречался с министром иностранных дел Китая Ван И 5 июля в Хельсинки. Стубб назвал Пекин мощным сдерживающим фактором.

Ранее Стубб заявил, что соседние с РФ страны могут сыграть важную роль в диалоге Москвы и ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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