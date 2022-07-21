Врач: Байден может умереть в середине второго срока президентства

Он напомнил, что если действующего главу Белого дома переизберут в 2024 году, то на момент второй инаугурации ему будет 82 года и два месяца. В конце второго срока Байдену будет 86 лет и два месяца.

Бейкер отметил, что ситуация ухудшается. Президент активно борется с деменцией, и скрыть это его приближенным становится все труднее.

«Диагностируем» Джо Байдену деменцию, будто она началась сейчас, то есть первого июля 2022. В таком случае через 4,1 года наступит август 2026 года. Другими словами, при таком расчете, Байден, вероятно, умрет ближе к середине второго срока на посту президента», — отметил врач.

Напомним, Джо Байден заявил, что болен раком из-за загрязнения окружающей среды в регионе, где он провел свое детство. Президент обвинил заводы по всей стране в выбросах токсичных веществ, смога и парниковых газов. Большинство экспертов решили, что президент просто оговорился.

