Врач: Байден может умереть в середине второго срока президентства

Американский президент Джо Байден в случае переизбрания на второй срок главы государства может не дожить до его конца, сообщил изданию American Thinker врач К. Дж. Бейкер.

«Вопрос национальной безопасности»: Бывший врач Белого дома назвал состояние Байдена опасным для США

Он напомнил, что если действующего главу Белого дома переизберут в 2024 году, то на момент второй инаугурации ему будет 82 года и два месяца. В конце второго срока Байдену будет 86 лет и два месяца.

Бейкер отметил, что ситуация ухудшается. Президент активно борется с деменцией, и скрыть это его приближенным становится все труднее.

«Диагностируем» Джо Байдену деменцию, будто она началась сейчас, то есть первого июля 2022. В таком случае через 4,1 года наступит август 2026 года. Другими словами, при таком расчете, Байден, вероятно, умрет ближе к середине второго срока на посту президента», — отметил врач.

Напомним, Джо Байден заявил, что болен раком из-за загрязнения окружающей среды в регионе, где он провел свое детство. Президент обвинил заводы по всей стране в выбросах токсичных веществ, смога и парниковых газов. Большинство экспертов решили, что президент просто оговорился.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры