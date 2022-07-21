Байден заявил, что заболел раком из-за загрязнения окружающей среды

Об этом глава государства сообщил во время своего выступления в штате Массачусетс, которое было посвящено борьбе с изменением климата. Президент обвинил заводы по всей стране в выбросах токсичных веществ, смога и парниковых газов. Как считает Байден, именно деятельность промышленных предприятий поспособствовала резкому изменению климата в последние десятилетия.

Глава Белого дома отметил, что провел детство в городе Клеймонт штата Делавэр, рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов, а ветер постоянно нес грязный воздух в сторону города.

«Поэтому у меня - и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. В течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — сказал американский лидер.

Большинство экспертов решили, что президент просто оговорился, он хотел сказать, что болел раком. Кроме того, Байден мог говорить о своем сыне Бо Байдене, который умер от рака мозга семь лет назад.

Бывший врач Белого дома, член палаты представителей Ронни Джексон заявил, что состояние президента США Джо Байдена настолько ухудшилось, что это переходит в разряд национальной безопасности.

