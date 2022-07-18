«Вопрос национальной безопасности»: Бывший врач Белого дома назвал состояние Байдена опасным для США

«Я не пытаюсь ставить диагноз, но, по-моему, весь мир видит, что у него есть некоторые проблемы с умственными способностями. Я думаю, с ним явно что-то происходит, и это вопрос национальной безопасности», — отметил конгрессмен.

Джексон уверен, что Байден должен пройти тест на нарушение когнитивных функций и обнародовать результаты.

«Я говорил об этом еще когда он был кандидатом — этого человека нельзя было допускать к должности верховного главнокомандующего и вообще президента», — добавил медик.

Байдену неоднократно рекомендовали обследоваться: в начале февраля, когда президент оскорбил журналиста, письмо с такой просьбой направили почти 40 конгрессменов-республиканцев. Инциденты, когда 79-летний американский президент путает слова или здоровается с невидимкой, появляются практически ежедневно.

