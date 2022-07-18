«Вопрос национальной безопасности»: Бывший врач Белого дома назвал состояние Байдена опасным для США

Состояние президента США Джо Байдена настолько ухудшилось, что это переходит в разряд национальной безопасности, так заявил в интервью телеканалу One America News бывший врач Белого дома, член палаты представителей Ронни Джексон.

По его словам, в последнее время лидер страны показывает себя не в лучшем свете, а его поведение стало неадекватным. Врач добавил, что в момент, когда существует риск крупного конфликта с Россией, президент должен осознавать происходящее предельно четко.

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«Я не пытаюсь ставить диагноз, но, по-моему, весь мир видит, что у него есть некоторые проблемы с умственными способностями. Я думаю, с ним явно что-то происходит, и это вопрос национальной безопасности», — отметил конгрессмен.

Джексон уверен, что Байден должен пройти тест на нарушение когнитивных функций и обнародовать результаты.

«Я говорил об этом еще когда он был кандидатом — этого человека нельзя было допускать к должности верховного главнокомандующего и вообще президента», — добавил медик.

Байдену неоднократно рекомендовали обследоваться: в начале февраля, когда президент оскорбил журналиста, письмо с такой просьбой направили почти 40 конгрессменов-республиканцев. Инциденты, когда 79-летний американский президент путает слова или здоровается с невидимкой, появляются практически ежедневно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БолезньДжо Байден
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