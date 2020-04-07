Впервые в Китае за сутки не умер ни один пациент с COVID-19
В Китае за сутки не умер ни один пациент с коронавирусом. Об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам здравоохранения страны.
В целом в стране зафиксирован 81 740 случай заражения COVID-19, сообщает RT. Излечились 77 167 пациентов.
За последние 24 часа в КНР обнаружено 32 новых случая заражения коронавирусом, пишет «Газета.ру».
Накануне в генконсульстве РФ в Харбине сообщили, что два десятка граждан Китая, которые вернулись в свою страну из Москвы с пересадкой во Владивостоке, инфицированы коронавирусом COVID-19.
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