«Шизофрения». В Польше удивились возвращению США к сотрудничеству с Германией
Возвращение Соединенных Штатов к тесному сотрудничеству с Германией в Польше назвали шизофренией.
Ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский в эфире радиостанции Radio Szczecin выразил обеспокоенность также ростом роли идеологии в выстраивании внешней политики США.
«Это, конечно, проявление шизофрении, поскольку, с одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, он (Байден. — НСН) приглашает Германию к сотрудничеству», - сказал он.
Горски отметил, что если США вернутся к более тесному сотрудничеству с Германией, то отношения с Москвой также улучшатся.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден считает газопровод «Северный поток-2» «плохой сделкой для Европы».
На минувшей неделе США расширили санкции против России, включив в список ограничений базирующиеся в РФ компании «КВТ-Рус» и «Рустанкер», участвующий в строительстве «Северного потока-2» трубоукладчик «Фортуна» и суда «Максим Горький» и «Сьерра», ходящие под флагом РФ.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за «Северного потока-2».
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