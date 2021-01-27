«Шизофрения». В Польше удивились возвращению США к сотрудничеству с Германией

Возвращение Соединенных Штатов к тесному сотрудничеству с Германией в Польше назвали шизофренией.

Ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский в эфире радиостанции Radio Szczecin выразил обеспокоенность также ростом роли идеологии в выстраивании внешней политики США.

«Это, конечно, проявление шизофрении, поскольку, с одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, он (Байден. — НСН) приглашает Германию к сотрудничеству», - сказал он.

Горски отметил, что если США вернутся к более тесному сотрудничеству с Германией, то отношения с Москвой также улучшатся.