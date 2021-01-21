«Северный поток-2» и казус Навального

Антироссийскую резолюцию принял Европейский парламент в связи с арестом в России оппозиционера Алексея Навального – с призывом к санкциям против Москвы и блокировке проекта «Северный поток-2».

«Европарламент призывает все страны ЕС критически пересмотреть сотрудничество с Россией на различных внешнеполитических платформах, в особенности по проекту "Северный поток-2", который должен быть остановлен немедленно», - говорится в тексте резолюции.

Документы такого рода, принимаемые Европарламентом, не носят характер обязательных к исполнению, однако другие институты ЕС обязаны к ним прислушиваться.

С призывом к немедленному освобождению Навального выступила в четверг и канцлер Германии. На пресс-конференции в Берлине Ангела Меркель указала, что такова позиция всего правительства ФРГ.

Впрочем, и резолюция Европарламента, и призыв Меркель – не более чем декларации, и на судьбу «Северного потока-2» они не повлияют. Та же Меркель в вопросе достройки газопровода руководствуется соображениями, далекими от беспокойства за судьбу «берлинского пациента» по его возвращении на родину. Слишком уж значимый для Германии проект, чтобы ставить на нем крест даже по куда более серьезным причинам, к примеру, из-за длительного ожесточенного давления со стороны США.

Подтверждением тому, что официальный Берлин говорит одно, а делает другое, может служить перемещения российских судов-трубоукладчиков, которые должны быть задействованы в достройке «Северного потока-2». Вечером четверга трубоукладочная баржа «Фортуна», несмотря на санкции против нее со стороны США, вышла из германского порта Росток, где стояла последнюю неделю, в зону проведения работ. В тот же день в германский порт Висмар вышло другое судно-трубоукладчик «Академик Черский», на которое ранее возлагались основные надежды в достройке газопровода.

Санкции в отношении России в связи с газопроводом «Северный поток-2» США расширили на этой неделе. Они, в частности, коснулись судна «Фортуна» и его собственника - компании «КВТ-Рус». Несмотря на это, власти Германии, как видно, не препятствуют действиям российских трубоукладчиков, в том числе и подсанкционной «Фортуны», полагая разрешение или запрет на работы в своих водах собственной, а не американской прерогативой.

Ту же позицию заняли и власти Дании, морское управление которой сообщило, что трубоукладочная баржа «Фортуна» будет вести укладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании с 15 января. А это в числе прочего означает, что влияние казуса Навального на достройку «Северного потока-2» несколько преувеличено.

