Полянский: Россия и Украина находятся на пороге серьезных событий не в пользу Киева

Россия и Украина находятся на пороге серьезных событий в рамках спецоперации не в пользу Киева. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире «Kim Iversen show».

Он также рассказал о ситуации в Артемовске. По его словам, украинские военные в городе находятся в плачевной ситуации, несут большие потери.

«Погодные условия также не на стороне украинской армии, они не могут использовать тяжелую технику», - отметил он.

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Соединенные Штаты предоставили украинскому руководству право выбора в ситуации в Артемовском (Бахмут), сообщают СМИ. Президент Украины должен сам решить, как поступить с Артемовском. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

При этом Зеленский 15 марта объявил об усилении обороны Артемовска. Решение принято на заседании с участием представителей разведки и командующих направлениями.

Советник врио главы Донецкой республики Ян Гагин отмечал, что российские силы контролируют более половины Артемовска.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:УкраинаСпецоперация
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