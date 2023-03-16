Полянский: Россия и Украина находятся на пороге серьезных событий не в пользу Киева
Россия и Украина находятся на пороге серьезных событий в рамках спецоперации не в пользу Киева. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире «Kim Iversen show».
Он также рассказал о ситуации в Артемовске. По его словам, украинские военные в городе находятся в плачевной ситуации, несут большие потери.
«Погодные условия также не на стороне украинской армии, они не могут использовать тяжелую технику», - отметил он.
Соединенные Штаты предоставили украинскому руководству право выбора в ситуации в Артемовском (Бахмут), сообщают СМИ. Президент Украины должен сам решить, как поступить с Артемовском. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
При этом Зеленский 15 марта объявил об усилении обороны Артемовска. Решение принято на заседании с участием представителей разведки и командующих направлениями.
Советник врио главы Донецкой республики Ян Гагин отмечал, что российские силы контролируют более половины Артемовска.
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