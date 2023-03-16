Полянский: Россия и Украина находятся на пороге серьезных событий не в пользу Киева

Россия и Украина находятся на пороге серьезных событий в рамках спецоперации не в пользу Киева. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире «Kim Iversen show».

Он также рассказал о ситуации в Артемовске. По его словам, украинские военные в городе находятся в плачевной ситуации, несут большие потери.

«Погодные условия также не на стороне украинской армии, они не могут использовать тяжелую технику», - отметил он.