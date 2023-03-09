Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины
В центральных и южных областях Украины вечером 9 марта объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации страны.
Сигнал тревоги звучит в Одесской и Николаевской областях. Сирену слышат жители Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областей.
Также сообщается о воздушной тревоге на подконтрольных Украине территориях Запорожской и Херсонской областей.
Ложная информация о воздушной тревоге звучала с 13:30 до 16:00 9 марта в эфире радиостанций Кубани.
Кроме того, ложный сигнал слышали жители Свердловской области. В региональном МЧС сообщили о взломе серверов телеканалов и радиостанций, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 496 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+12 536 / сут.
- СМИ сообщили о раненых при стрельбе в Тель-Авиве
- Мужчина, толкнувший ребенка под поезд метро, признал свою вину
- СМИ: Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в «Альфа-банке»
- Глава Приднестровья заявил о причастности СБУ к теракту в Тирасполе
- Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины
- СМИ: Протестующие в Грузии требуют отставки правительства
- Певица Азиза выступила в госпитале перед военнослужащими СВО
- В Палате представителей назвали проект бюджета США несерьезным
- В Грузии освободили всех задержанных во время митингов
- NASA: Crew Dragon с россиянкой Кикиной покинет МКС 11 марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru