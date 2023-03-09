Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины

В центральных и южных областях Украины вечером 9 марта объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации страны.

СМИ сообщили о взрывах в Киеве и ряде регионов Украины

Сигнал тревоги звучит в Одесской и Николаевской областях. Сирену слышат жители Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областей.

Также сообщается о воздушной тревоге на подконтрольных Украине территориях Запорожской и Херсонской областей.

Ложная информация о воздушной тревоге звучала с 13:30 до 16:00 9 марта в эфире радиостанций Кубани.

Кроме того, ложный сигнал слышали жители Свердловской области. В региональном МЧС сообщили о взломе серверов телеканалов и радиостанций, передает НСН.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:АтакаВоздушное пространствоУкраина
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