Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины

Сигнал тревоги звучит в Одесской и Николаевской областях. Сирену слышат жители Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областей.

Также сообщается о воздушной тревоге на подконтрольных Украине территориях Запорожской и Херсонской областей.

Ложная информация о воздушной тревоге звучала с 13:30 до 16:00 9 марта в эфире радиостанций Кубани.

Кроме того, ложный сигнал слышали жители Свердловской области. В региональном МЧС сообщили о взломе серверов телеканалов и радиостанций, передает НСН.

