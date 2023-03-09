СМИ сообщили о взрывах в Киеве и ряде регионов Украины

Взрывы прогремели в Киеве и области, Одессе, Харькове, Днепре и ряде украинских регионов. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

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Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, напоминает РЕН ТВ.

В частности, известно о взрывах в Голосеевском районе украинской столицы. Мэр города Виталий Кличко подтвердил информацию о ЧП, отмечает телеканал «360». Хлопки слышны и в Киевской области, по предварительным данным, в регионе работает ПВО.

Также СМИ сообщают об атаках по объектам энергетической инфраструктуры в Одессе и Харькове.

Кроме того, взрывы слышали в Николаеве, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, а также в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

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ФОТО: Telegram Виталия Кличко
ТЕГИ:ВзрывыРегионыУкраина
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