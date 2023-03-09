СМИ сообщили о взрывах в Киеве и ряде регионов Украины

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, напоминает РЕН ТВ.

В частности, известно о взрывах в Голосеевском районе украинской столицы. Мэр города Виталий Кличко подтвердил информацию о ЧП, отмечает телеканал «360». Хлопки слышны и в Киевской области, по предварительным данным, в регионе работает ПВО.

Также СМИ сообщают об атаках по объектам энергетической инфраструктуры в Одессе и Харькове.

Кроме того, взрывы слышали в Николаеве, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, а также в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

