Ложная воздушная тревога вновь прозвучала на Урале

Сообщение о воздушной тревоге, прозвучавшее в эфире радиостанций и телеканалов Свердловской области, является ложным. Об этом заявили в пресс-службе регионального главка МЧС.

МЧС опровергло сообщения о фейковой воздушной тревоге в регионах

В ведомстве отметили, что ложная воздушная тревога прозвучала в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов.

«Главное управление МЧС России по Свердловской области сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», – говорится в сообщении.

Ранее жители Краснодарского Кубани получили в соцсетях и мессенджерах сообщения об угрозе авиаудара, в региональном МЧС заявили, что данная информация не соответствует действительности, сообщает RT.

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