СМИ: Россия разрешит прилет рейсов из Европы в обход Белоруссии
Росавиация обсудит вопрос о разрешении на прибытие рейсов европейских перевозчиков в обход Белоруссии. Об этом РБК сообщил источник в крупной российской авиакомпании. По данным издания, в ближайшее время ведомство может разрешить европейским авиакомпаниям прилетать в Россию по измененным маршрутам, в обход воздушного пространства Белоруссии.
Отмечается, что российской стороне понадобилось время для проработки новых летных маршрутов из европейских государств в Россию.
Напомним, накануне Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) призвало перевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией до окончания международного расследования инцидента с приземлением самолета Ryanair в Минске. Кроме того, лидеры стран — членов ЕС запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.
Накануне в небо над Белоруссией решили не заходить латвийская airBaltic, нидерландская KLM, венгерская Wizz Air, скандинавская SAS и немецкая Lufthansa.
Между тем, российская теннисистка Елена Веснина рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что, несмотря на отмену нескольких рейсов авиакомпанией Air France, сумела вовремя добраться в Париж, где состоится турнир Большого шлема «Ролан Гаррос».
Веснина сообщила накануне, что не смогла вылететь в Париж из Москвы из-за отмены рейса Air France. Спортсменка отмечала, что собирается вылететь во Францию в четверг, который является последним днем регистрации участников турнира. Однако французская авиакомпания отменила московский рейс и 27 мая.
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