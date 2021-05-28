СМИ: Россия разрешит прилет рейсов из Европы в обход Белоруссии

Росавиация обсудит вопрос о разрешении на прибытие рейсов европейских перевозчиков в обход Белоруссии. Об этом РБК сообщил источник в крупной российской авиакомпании. По данным издания, в ближайшее время ведомство может разрешить европейским авиакомпаниям прилетать в Россию по измененным маршрутам, в обход воздушного пространства Белоруссии.

Отмечается, что российской стороне понадобилось время для проработки новых летных маршрутов из европейских государств в Россию.

Напомним, накануне Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) призвало перевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией до окончания международного расследования инцидента с приземлением самолета Ryanair в Минске. Кроме того, лидеры стран — членов ЕС запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.

Накануне в небо над Белоруссией решили не заходить латвийская airBaltic, нидерландская KLM, венгерская Wizz Air, скандинавская SAS и немецкая Lufthansa.

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Между тем, российская теннисистка Елена Веснина рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что, несмотря на отмену нескольких рейсов авиакомпанией Air France, сумела вовремя добраться в Париж, где состоится турнир Большого шлема «Ролан Гаррос».

Веснина сообщила накануне, что не смогла вылететь в Париж из Москвы из-за отмены рейса Air France. Спортсменка отмечала, что собирается вылететь во Францию в четверг, который является последним днем регистрации участников турнира. Однако французская авиакомпания отменила московский рейс и 27 мая.


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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ЕвросоюзАвиаперелетыБелоруссияРоссия
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