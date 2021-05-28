СМИ: Россия разрешит прилет рейсов из Европы в обход Белоруссии

Росавиация обсудит вопрос о разрешении на прибытие рейсов европейских перевозчиков в обход Белоруссии. Об этом РБК сообщил источник в крупной российской авиакомпании. По данным издания, в ближайшее время ведомство может разрешить европейским авиакомпаниям прилетать в Россию по измененным маршрутам, в обход воздушного пространства Белоруссии.

Отмечается, что российской стороне понадобилось время для проработки новых летных маршрутов из европейских государств в Россию.

Напомним, накануне Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) призвало перевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией до окончания международного расследования инцидента с приземлением самолета Ryanair в Минске. Кроме того, лидеры стран — членов ЕС запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.

Накануне в небо над Белоруссией решили не заходить латвийская airBaltic, нидерландская KLM, венгерская Wizz Air, скандинавская SAS и немецкая Lufthansa.