ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились 278 тысяч человек

В мире количество зараженных коронавирусом за сутки превысило 278 тысяч человек, увеличив общее число до 18,9 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

Быть или не быть второй волне коронавируса?

Умерло от COVID-19 за прошедшие сутки 6 815 человек. Общее число летальных исходов превысило 709 тысяч.

Отмечается, что американский континент по-прежнему занимает первое место по числу инфицированных – 10,1 млн, в Европе насчитываются 3,5 млн заразившихся, в Юго-Восточной Азии – 2,4 млн.

Ранее сегодня сообщалось, что в Италии зафиксировали резкий рост числа заражений коронавирусом, за сутки показатель вырос на 38%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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