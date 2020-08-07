ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились 278 тысяч человек
В мире количество зараженных коронавирусом за сутки превысило 278 тысяч человек, увеличив общее число до 18,9 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Умерло от COVID-19 за прошедшие сутки 6 815 человек. Общее число летальных исходов превысило 709 тысяч.
Отмечается, что американский континент по-прежнему занимает первое место по числу инфицированных – 10,1 млн, в Европе насчитываются 3,5 млн заразившихся, в Юго-Восточной Азии – 2,4 млн.
Ранее сегодня сообщалось, что в Италии зафиксировали резкий рост числа заражений коронавирусом, за сутки показатель вырос на 38%.
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Заразились
877 тыс.+5 241 / сут.
Умерли
14 725+119 / сут.
Выздоровели
684 тыс.+7 235 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru