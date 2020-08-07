ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились 278 тысяч человек

Умерло от COVID-19 за прошедшие сутки 6 815 человек. Общее число летальных исходов превысило 709 тысяч.

Отмечается, что американский континент по-прежнему занимает первое место по числу инфицированных – 10,1 млн, в Европе насчитываются 3,5 млн заразившихся, в Юго-Восточной Азии – 2,4 млн.

Ранее сегодня сообщалось, что в Италии зафиксировали резкий рост числа заражений коронавирусом, за сутки показатель вырос на 38%.

