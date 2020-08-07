В Италии зафиксировали резкий рост заражений коронавирусом
7 августа 202021:53
В Италии зафиксировали резкий рост числа заражений коронавирусом, за сутки показатель вырос на 38%. Об этом сообщает Интерфакс.
Как пишет агентство, за минувшие сутки в стране зарегистрировали 522 новых случая заражения коронавирусом. Этот показатель стал самым высоким с конца мая.
Уточняется, что около трети случаев зарегистрировано в северо-восточном регионе Венето. Согласно администрации региона, коронавирус был выявлен у людей недавно вернувшихся с заграничного отдыха.
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7 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru