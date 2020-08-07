В Италии зафиксировали резкий рост заражений коронавирусом

Как пишет агентство, за минувшие сутки в стране зарегистрировали 522 новых случая заражения коронавирусом. Этот показатель стал самым высоким с конца мая.

Уточняется, что около трети случаев зарегистрировано в северо-восточном регионе Венето. Согласно администрации региона, коронавирус был выявлен у людей недавно вернувшихся с заграничного отдыха.







