В Италии зафиксировали резкий рост заражений коронавирусом

В Италии зафиксировали резкий рост числа заражений коронавирусом, за сутки показатель вырос на 38%. Об этом сообщает Интерфакс.

Аналитики рассказали, чем россияне заменили Италию и Турцию в августе

Как пишет агентство, за минувшие сутки в стране зарегистрировали 522 новых случая заражения коронавирусом. Этот показатель стал самым высоким с конца мая.

Уточняется, что около трети случаев зарегистрировано в северо-восточном регионе Венето. Согласно администрации региона, коронавирус был выявлен у людей недавно вернувшихся с заграничного отдыха.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Алессандро Рота
ТЕГИ:КоронавирусИталия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры