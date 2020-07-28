Быть или не быть второй волне коронавируса?

Теорию «одной большой волны» коронавирусной инфекции выдвинула представитель Всемирной организации здравоохранения. По словам Маргарет Харрис, миру предстоит иметь дело лишь с одной волной COVID-19, для которой характерны как ускорение, так и замедление распространения заболевания. На брифинге в Женеве она вместе с тем предупредила, что не следует полагать, будто вирус перестанет распространяться в летнее время в Северном полушарии: коронавирус отличается от обычного гриппа, имеющего сезонное распространение, заявила она.

Противоположную точку зрения высказал премьер-министр Великобритании. Борис Джонсон, который усмотрел признаки надвигающейся второй волны коронавируса в некоторых странах Европы. В первую очередь он подразумевал Испанию, одно из самых популярных у англичан туристических направлений, где зафиксированы новые вспышки коронавирусной инфекции. По данным испанского минздрава, за предыдущие сутки было выявлено около тысячи случаев заражения COVID-19, в частности, в Арагоне, Наварре и Каталонии. На этом фоне власти Великобритании обязали всех, кто возвращается в страну из Испании, проводить две недели в самоизоляции. В свою очередь, МИД Германии рекомендовал согражданам отказаться от поездок в эти испанские регионы.

В самой Германии темпы распространения коронавирусной инфекции также выросли – в полтора раза по сравнению с июнем. Как заметил глава института Роберта Коха Лотар Вилер, пока неясно, «является ли это началом второй волны, но может быть и так». Вторую волну можно предотвратить, соблюдая санитарно-гигиенические нормы, предупредил немецкий медик.

Рост темпов заболеваемости коронавирусом фиксируется и в Азии. Так, на Филиппинах уже две недели суточный прирост превышает тысячу заболевших. Иран сообщил о рекордном количестве летальных исходов за последнее время: 235 смертей инфицированных коронавирусом за сутки. В стране с начала пандемии скончались более 16 тысяч пациентов. А во Вьетнаме, как уже писала НСН, на две недели закрыт город Дананг – туристический центр, в котором после долгого перерыва зафиксирована вспышка COVID-19.

Российские власти в контексте второй волны коронавируса действуют по принципу «хочешь мира – готовься к войне». Специальный план действий в сфере торговли разрабатывают на случай второй волны Минпромторг и Роспотребнадзор.

Как сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, готовится так называемый «план Б» на тот случай, если осенью все же произойдет новая вспышка заболеваемости. По его словам, задача этого плана - выработать такие механизмы и решения, которые позволят работать ритейлу и при этом соблюдать все необходимые санитарные требования.

