ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились 206 тысяч человек
5 августа 202021:16
В мире количество зараженных коронавирусом за сутки превысило 206 тысяч человек, увеличив общее число до 18,3 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Умерло от COVID-19 за прошедшие сутки 5 116 человек. Общее число летальных исходов превысило 696 тысяч.
В конце июля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается.
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Заразились
867 тыс.+5 204 / сут.
Умерли
14 490+139 / сут.
Выздоровели
669 тыс.+7 555 / сут.
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5 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru