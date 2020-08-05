ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились 206 тысяч человек

В мире количество зараженных коронавирусом за сутки превысило 206 тысяч человек, увеличив общее число до 18,3 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

Умерло от COVID-19 за прошедшие сутки 5 116 человек. Общее число летальных исходов превысило 696 тысяч.

В конце июля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается.

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ФОТО: pixabay.com
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