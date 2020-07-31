ВОЗ: Последствия пандемии будут ощущаться десятилетиями

Последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении следующих десятилетий. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет РИА Новости.

По словам Гебрейесуса, пандемия является кризисом в области здравоохранения, случающимся раз в сто лет, однако последствия в обществе остаются на десятки.

Ранее в пятницу сообщалось, что ВОЗ зафиксировала рекордный рост заражения новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии. По данным организации, за минувшие сутки официально зарегистрировали 294 тысяч новых случаев заражений.







