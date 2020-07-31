ВОЗ: Последствия пандемии будут ощущаться десятилетиями
Последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении следующих десятилетий. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет РИА Новости.
По словам Гебрейесуса, пандемия является кризисом в области здравоохранения, случающимся раз в сто лет, однако последствия в обществе остаются на десятки.
Ранее в пятницу сообщалось, что ВОЗ зафиксировала рекордный рост заражения новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии. По данным организации, за минувшие сутки официально зарегистрировали 294 тысяч новых случаев заражений.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
840 тыс.+5 482 / сут.
Умерли
13 963+161 / сут.
Выздоровели
638 тыс.+8 755 / сут.
- В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
- СК Белоруссии: Показания задержанных россиян непоследовательны и различаются
- После ДТП с девятью погибшими в Крыму задержан организатор перевозки
- В ВОЗ заявили о рекордном росте заражений коронавирусом за сутки
- Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru