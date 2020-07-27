ВОЗ: Пандемия COVID-19 усиливается

Пандемия коронавируса в мире усиливается. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он подчеркнул, что за последние шесть недель количество заразившихся коронавирусной инфекцией практически удвоилось, приблизившись к 16 миллионам, а число жертв COVID-19 превысило 640 тысяч.

«Пандемия продолжает ускоряться», — констатировал глава ВОЗ.

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Между тем, в России за минувшие сутки выявили ещё 5 635 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорят данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Больше всего новых заболевших в Москве (694), Свердловской (252) и Нижегородской (188) областях, а также в Ханты-Мансийском АО (188) и Санкт-Петербурге (172).

Общее число случаев заражения в России с начала эпидемии превысило 818 тысяч. Выздоровели более 603 тысяч пациентов, 3 079 из которых – за последние сутки, уточняет RT.


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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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