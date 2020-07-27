ВОЗ: Пандемия COVID-19 усиливается
Пандемия коронавируса в мире усиливается. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он подчеркнул, что за последние шесть недель количество заразившихся коронавирусной инфекцией практически удвоилось, приблизившись к 16 миллионам, а число жертв COVID-19 превысило 640 тысяч.
«Пандемия продолжает ускоряться», — констатировал глава ВОЗ.
Между тем, в России за минувшие сутки выявили ещё 5 635 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорят данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Больше всего новых заболевших в Москве (694), Свердловской (252) и Нижегородской (188) областях, а также в Ханты-Мансийском АО (188) и Санкт-Петербурге (172).
Общее число случаев заражения в России с начала эпидемии превысило 818 тысяч. Выздоровели более 603 тысяч пациентов, 3 079 из которых – за последние сутки, уточняет RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
818 тыс.+5 635 / сут.
Умерли
13 354+85 / сут.
Выздоровели
603 тыс.+3 079 / сут.
- Делягин спрогнозировал обострение экономического кризиса в сентябре
- Экономист посоветовал покупать валюту по 68-70 рублей
- Кремль отреагировал на слова Мааса об участии России в G7
- В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю
- «Успокаивается»: В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru