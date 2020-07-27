ВОЗ: Пандемия COVID-19 усиливается

Между тем, в России за минувшие сутки выявили ещё 5 635 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорят данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Больше всего новых заболевших в Москве (694), Свердловской (252) и Нижегородской (188) областях, а также в Ханты-Мансийском АО (188) и Санкт-Петербурге (172).

Общее число случаев заражения в России с начала эпидемии превысило 818 тысяч. Выздоровели более 603 тысяч пациентов, 3 079 из которых – за последние сутки, уточняет RT.





