ВОЗ: За сутки число зараженных коронавирусом в мире выросло на 215 тысяч
В мире количество зараженных коронавирусом за сутки превысило 254 тысяч человек, увеличив общее число до 16,5 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Умерло от COVID-19 за прошедшие сутки 5374 человек. Общее число летальных исходов превысило 656 тысяч.
Отмечается, что американский континент по-прежнему занимает первое место по числу инфицированных – 8,8 млн, в Европе насчитываются 3,2 млн заразившихся, в Юго-Восточной Азии – 1,8 млн.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что за последние шесть недель число заразившихся COVID-19 во всем мире удвоилось, что говорит об усилении коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru